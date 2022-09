BUNDESLIGA | ESORDIO CONTRO IL DORTMUND PER IL LIPSIA DI ROSE

(Di sabato 10 settembre 2022) Il, dopo il brutto inizio di stagione ine la sconfitta nella prima giornata di Champions, persa per 4-1 in casalo Shakhtar Donetsk, ospiterà in casa il Borussia. Proprio la sconfitta di Champions di martedì è stata l’ultima partita di Tedesco, ormai ex allenatore del. La società ha infatti deciso di esonerare l’italotedesco, dando l’incarico da allenatore a Marco; il neo tecnico ha avuto pochi giorni per preparare la sfida ma la società spera di replicare la vittoria della passata stagione, andandoai pronostici che vedono ilcome perdente. Il Borussia, ha incominciato la stagione nel migliore dei modi, ottenendo quattro vittorie e una sconfitta nelle prime cinque ...

sportli26181512 : Bundesliga e Ligue 1: le partite del weekend: Sesta giornata in Germania: riflettori puntati su Lipsia-Borussia Dor… -

Sky Sport

... con il Wolfsburg ine con il modesto Teutonia nel primo turno della coppa nazionale. ... Che, guarda caso, farà il suoproprio contro la sua ultima squadra, il Borussia Dortmund . L'...Insi riparte con una sesta giornata che promette emozioni: i campioni del Bayern Monaco ... In cerca di riscatto invece l' Eintracht Francoforte , protagonista di unda incubo in ... Bundesliga e Ligue 1: le partite del weekend Presentazione delle partite del sabato in Bundesliga, con le due big, Bayern Monaco e Borussia Dortmund, in campo ...Sesta giornata in Germania: riflettori puntati su Lipsia-Borussia Dortmund con l'esordio sulla panchina dei tori di Marco Rose che ritrova subito la sua ex squadra. In Francia il big match è Monaco-Li ...