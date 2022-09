Bundesliga 2022 23 | il Bayern si ferma con lo Stoccarda | successo netto del Lipsia sul Dortmund

Leggi su sportface

(Di sabato 10 settembre 2022) Il pomeriggio della sesta giornata di/23 ha visto la disputa di ben 5 match, con protagoniste alcune delle squadre di vertice del massimo campionato tedesco. In primo luogo c’è da segnalare il pareggio delMonaco, 2-2, nel match contro lo. La partita è stata decisa dalle reti di Tel e Musiala per i bavaresi, di Fuhrich e di Guirassy al 92? su rigore i gol ospti. Rimanendo poi sulle squadre di vertice, 3-0 tra RBe Borussia. La partita ha visto protagonisti Orban, Szoboszlai e Haidara, in gol al 6?, al 45? e all’84’. Pareggio poi dell’Hertha Berlino contro il Bayer Leverkusen, 2-2, grazie alle reti casalinghe di Serdar e Richter, per gli ospiti in gol Demirbay e Schick. Ottimopoi dell’Hoffenheim contro il ...