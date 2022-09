Bundesliga 2022/2023: prima vittoria stagionale per lo Schalke, Bochum sconfitto 3-1 (Di sabato 10 settembre 2022) prima vittoria stagionale per lo Schalke. Alla Veltins Arena, la formazione di Kramer ha sconfitto per 3-1 il Bochum conquistando il primo successo nella Bundesliga 2022/2023 e punti preziosi per la classifica. Ad decidere il match le reti di Dominick Drexler al 38?, l’autogol di Masovic al 73? e il gol di Polter nel corso del recupero. Niente da fare per il Bochum, che aveva firmato il momentaneo pareggio con Zwayer al 53?; con questa sconfitta rimane a zero punti in classifica in ultima posizione. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 10 settembre 2022)per lo. Alla Veltins Arena, la formazione di Kramer haper 3-1 ilconquistando il primo successo nellae punti preziosi per la classifica. Ad decidere il match le reti di Dominick Drexler al 38?, l’autogol di Masovic al 73? e il gol di Polter nel corso del recupero. Niente da fare per il, che aveva firmato il momentaneo pareggio con Zwayer al 53?; con questa sconfitta rimane a zero punti in classifica in ultima posizione. SportFace.

