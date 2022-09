Boves Ripartono i corsi presso l’Istituto Civico Musicale “G Mosca”

(Di sabato 10 settembre 2022)“G.” di, in collaborazione con il Comune die “La Fabbrica dei Suoni”. Per l’anno 2022/23, a partire da ottobre, saranno attive le classi di arpa, basso elettrico, batteria/percussioni, canto, chitarra classica, chitarra elettrica/acustica, clarinetto, fisarmonica, flauto traverso, musica elettronica, organetto, pianoforte e tastiere, sax, tromba, violino e violoncello. Particolare attenzione è dedicata aicollettivi, per fare musica d’insieme fin da subito. Per i più piccoli ci saranno i laboratori di “Musica e gioco”, specificatamente rivolti a bambini e ragazzi nelle diverse fasce di età tra 0 e 10 anni, gestiti da operatori de “La Fabbrica ...

Ci sono persone che vivono più volte, che inciampano, si rialzano e. Ci sono donne che davanti alle difficoltà: prima si fanno sopraffare ma poi, mettono le ... a, in montagna. L'ho ...... Borgo San Dalmazzo e. L'arrivo dei tedofori,previsto per le 18, sarà accolto dalle note ... Domenica 26 giugnoi festeggiamenti. Il ritrovo è fissato per le 8.30 presso il piazzale della ... Ripartono i corsi dell’Istituto Civico Musicale “G. Mosca” di Boves Allenatore giovane, squadra giovanissima. Il Bisalta riparte dalla linea verde, sia in panchina che in campo. Dopo una stagione turbolenta, con tre cambi di allenatore, la società ha scelto di affidar ...Venerdì 16 settembre alle ore 21, presso l’Auditorium Borelli, riprendono gli appuntamenti di Raccontar (t)e, rassegna di letture di autori di racconti brevi promossa dalla compagnia teatrale “gli Epi ...