Bosnia, Pjanic e Dzeko non vogliono giocare l'amichevole contro la Russia (Di sabato 10 settembre 2022) “Sono contrario all’amichevole contro la Russia. La Federcalcio Bosniaca conosce la mia posizione. Non voglio giocare, sono sempre... Leggi su calciomercato (Di sabato 10 settembre 2022) “Sono contrario all’la. La Federcalcioca conosce la mia posizione. Non voglio, sono sempre...

fanpage : La Russia affronterà la Bosnia in un’amichevole il 19 novembre. L’annuncio lo ha dato la federcalcio bosniaca. La n… - cmdotcom : #Bosnia, #Pjanic e #Dzeko non vogliono giocare l'amichevole contro la #Russia - angiuoniluigi : RT @fanpage: La Russia affronterà la Bosnia in un’amichevole il 19 novembre. L’annuncio lo ha dato la federcalcio bosniaca. La notizia ha p… - FrancescPapaleo : RT @fanpage: La Russia affronterà la Bosnia in un’amichevole il 19 novembre. L’annuncio lo ha dato la federcalcio bosniaca. La notizia ha p… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: La Russia affronterà la Bosnia in un’amichevole il 19 novembre. L’annuncio lo ha dato la federcalcio bosniaca. La notizia ha p… -