Bosnia, Dzeko sta con Pjanic: "Contrario all'amichevole con la Russia, solidarietà agli ucraini" (Di sabato 10 settembre 2022) L'attaccante dell'Inter, Edin Dzeko, nelle ultime ore ha espresso la propria contrarietà a disputare l'amichevole tra la sua Bosnia e la Russia, prevista il 19 novembre a San Pietroburgo, in segno di solidarietà con il popolo ucraino. L'ex giocatore della Roma, dunque, si è schierato dalla parte di Miralem Pjanic: "Sono contro la disputa dell'incontro finche' ci saranno persone che soffrono. Sono sempre stato a favore della pace, e intendo solidarizzare con i cittadini ucraini in questo periodo difficile per loro". La Federcalcio russa, oltre che con la Bosnia-Erzegovina, ha concordato amichevoli anche con Iran e Kirghizistan. Per l'intervento armato in Ucraina, Fifa e Uefa hanno escluso la Russia da tutte le competizioni ufficiali, autorizzandola ...

