Bonus benzina, si parte settimana prossima: come fare domanda (Di sabato 10 settembre 2022) A partire dal 12 settembre è possibile fare domanda per il Bonus benzina: ecco come fare domanda per il rimborso del carburante A partire dal 12 settembre gli italiani potranno compilare apposita domanda per ottenere il Bonus benzina. La misura è stata introdotta dal governo Draghi per aiutare gli italiani, che usano spesso la macchina L'articolo proviene da Consumatore.com.

