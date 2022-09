Bologna, paura per le condizioni di Arnautovic: la situazione (Di sabato 10 settembre 2022) Marko Arnautovic si sta affermando come uno degli attaccanti più determinanti della nostra Serie A, diventando sempre di più un punto fermo per il suo Bologna. Nella giornata di ieri, però, durante la classica partitella di fine allenamento, il calciatore ha suscitato grande preoccupazione nell’animo di tutto lo staff rossoblù. Come riportato da Tuttosport, infatti, l’austriaco ha rimediato una botta al ginocchio che lo ha costretto ad abbandonare l’allenamento prima del termine. Bologna-infortunio-Arnautovic La scelta è stata di natura preventiva, ma in casa Bologna c’è ansia per le condizioni del proprio gioiellino. Nonostante l’accaduto, sembrerebbe esserci positività nell’aria: lo staff del club romagnolo sembra convinto di poter avere Arnautovic per ... Leggi su rompipallone (Di sabato 10 settembre 2022) Markosi sta affermando come uno degli attaccanti più determinanti della nostra Serie A, diventando sempre di più un punto fermo per il suo. Nella giornata di ieri, però, durante la classica partitella di fine allenamento, il calciatore ha suscitato grande preoccupazione nell’animo di tutto lo staff rossoblù. Come riportato da Tuttosport, infatti, l’austriaco ha rimediato una botta al ginocchio che lo ha costretto ad abbandonare l’allenamento prima del termine.-infortunio-La scelta è stata di natura preventiva, ma in casac’è ansia per ledel proprio gioiellino. Nonostante l’accaduto, sembrerebbe esserci positività nell’aria: lo staff del club romagnolo sembra convinto di poter avereper ...

