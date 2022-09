Bologna | l'ad annuncia il nuovo allenatore | 'Sarà Thiago Motta'

cmdotcom : #Bologna, l'ad annuncia il nuovo allenatore: 'Sarà #ThiagoMotta' - PotereaiSith : RT @DiMarzio: #SerieA | #Fenucci annuncia Thiago #Motta come nuovo allenatore del @Bolognafc1909 - DiMarzio : #SerieA | #Fenucci annuncia Thiago #Motta come nuovo allenatore del @Bolognafc1909 - Fantacalcio : UFFICIALE - Bologna, Fenucci annuncia: 'Lunedì Thiago Motta sarà il nostro nuovo allenatore'… - LeBombeDiVlad : ?? #Bologna, l'AD #Fenucci ufficializza il nuovo allenatore rossoblù: 'Da lunedi sarà #ThiagoMotta' Le sue parol… -

SOS Fanta

L'a.d. delFenucci ha annunciato l'arrivo di Thiago Motta sulla panchina dei rossoblù Claudio Fenucci, amministratore delegato del, in conferenza stampa ha annunciato l'arrivo di Thiago Motta sulla panchina dei rossoblù. L'ANNUNCIO - "Da lunedì in poi l'allenatore della prima squadra sarà Thiago Motta, stiamo definendo ......in un comunicato il suo ritiro dall'Europa per concentrarsi sul mercato principale del ... Aston Villa e, in Italia, il- del Rugby " la nazionale gallese ma anche il campionato ... Il Bologna annuncia: “Da lunedì squadra a Thiago Motta”. Le condizioni di Arnautovic Nel corso della conferenza stampa alla vigilia della gara con la Fiorentina, l'ad del Bologna Claudio Fenucci annuncia l'arrivo del nuovo allenatore: "Ci tenevo a dirvi che da lunedì in poi l'allenato ...Il Bologna ha scelto il nuovo allenatore sarà Thiago Motta. L'ex allenatore dello Spezia subentra a Sinisa Mihajlovic dopo solo cinque giornate di campionato. Si tratta del ...