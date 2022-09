Bologna, inizia il dopo-Mihajlovic: Thiago Motta nuovo allenatore (Di sabato 10 settembre 2022) "Abbiamo deciso che l’allenatore della prima squadra da lunedì in poi sarà Thiago Motta . Lo confermo ufficialmente. Adesso dobbiamo definire gli aspetti contrattuali, poi da lunedì partiremo". Lo... Leggi su feedpress.me (Di sabato 10 settembre 2022) "Abbiamo deciso che l’della prima squadra da lunedì in poi sarà. Lo confermo ufficialmente. Adesso dobbiamo definire gli aspetti contrattuali, poi da lunedì partiremo". Lo...

