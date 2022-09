Bologna, Fenucci: ''Thiago Motta nuovo tecnico. Su Sinisa niente lezioni morali'' (Di sabato 10 settembre 2022) L'ad del Bologna, Claudio Fenucci, è intervenuto nella conferenza di presentazione della partita contro la Fiorentina, Vigiani guiderà i rossoblù fino ... Leggi su video.gazzetta (Di sabato 10 settembre 2022) L'ad del, Claudio, è intervenuto nella conferenza di presentazione della partita contro la Fiorentina, Vigiani guiderà i rossoblù fino ...

TuttoMercatoWeb : UFFICIALE: Thiago Motta è il nuovo allenatore del Bologna. L'annuncio di Fenucci in conferenza - SkySport : ULTIM'ORA #ThiagoMotta nuovo allenatore del #Bologna: l'annuncio dell'Amministratore delegato #Fenucci in conferenz… - DiMarzio : #SerieA | #Fenucci annuncia Thiago #Motta come nuovo allenatore del @Bolognafc1909 - grafuio : RT @FrancescoLivo_: L’AD Claudio Fenucci parla dell’esonero di Sinisa Mihajlovic ?? #Bologna #Mihajlovic #SerieA - Carlino_Bologna : Bologna Fc, Fenucci: 'Il nuovo tecnico è Thiago Motta' -