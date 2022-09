Bollette: dal prezzo al contratto, cosa guardare per evitare aumenti «nascosti» (Di sabato 10 settembre 2022) Col Codice di condotta commerciale l’Autorità ha definito gli obblighi a carico dei venditori: ecco quali sono le voci da tenere d’occhio Leggi su ilsole24ore (Di sabato 10 settembre 2022) Col Codice di condotta commerciale l’Autorità ha definito gli obblighi a carico dei venditori: ecco quali sono le voci da tenere d’occhio

ItaliaViva : Il #M5S e Giuseppe #Conte stanno bloccando i ristori immediati per famiglie ed imprese colpite dal caro-bollette. Q… - marattin : Oltre, ovviamente, alla misura principale: disaccoppiare il prezzo del gas da quello dell’energia elettrica facendo… - LaVeritaWeb : Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi Pronto il cappio per l’Italia: il Mes per pagare le bollette Pizzino dall’Eurogr… - fisco24_info : Bollette: dal prezzo al contratto, cosa guardare per evitare aumenti «nascosti»: Col Codice di condotta commerciale… - Kristin76437993 : RT @ladamadellago1: Nella bolletta luce e gas vi è il pagamento delle armi che il #governodeipeggiori ha dato all'Ucraina. Leggete ste caz… -