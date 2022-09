Blonde | la recensione | il corpo di Marilyn come campo di battaglia

Leggi su movieplayer

(Di sabato 10 settembre 2022) Ladi, film di Andrew Dominik, tratto dal romanzo di Joyce Carol Oates, in concorso a Venezia 79, in cui Ana de Armas è una versione immaginaria di Marylin Monroe. C'è un grande equivoco attorno al film di Andrew Dominik, presentato in concorso a Venezia 79, sulla vita diMonroe: non si tratta di un vero biopic. O almeno non di un film biografico classico. Ladinon può che partire da questo chiarimento. Già nell'omonimo romanzo di Joyce Carol Oates, da cui l'opera è tratta, la vita della più famosa star di Hollywood è rielaborata, ricucita e romanzata per diventare qualcosa di più. Non a caso il titolo è, non. O Monroe. Né Norma Jean. L'attrice di A qualcuno piace caldo qui diventa infatti …