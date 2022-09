Biagio D’Anelli replica alle critiche con ironia: “Ho promosso il mio film” (Di sabato 10 settembre 2022) L’ex concorrente del GF Vip Biagio D’Anelli ha risposto con grande ironia alle critiche degli ultimi giorni Una parata di vip ha preso parte come ogni anno al tradizionale Festival di Venezia. Mai come quest’anno però le critiche si sono fatte avanti riguardo alcune presenze dal mondo social, con Instagram che non ha risparmiato attacchi ad alcune delle celebrità che hanno sfilato sul Red Carpet. Da Alessandro Basciano e Sophie Codegoni fino ad arrivare a Biagio D’Anelli, che però oltre a ricordare anche il suo passato cinematografico e quindi alcuni punti in comune con la rassegna cinematografica, ha deciso di prenderla con grande ironia. Nei giorni scorsi ha spopolato sui social un divertente video dell’opinionista ed ex vippone, che ... Leggi su 361magazine (Di sabato 10 settembre 2022) L’ex concorrente del GF Vipha risposto con grandedegli ultimi giorni Una parata di vip ha preso parte come ogni anno al tradizionale Festival di Venezia. Mai come quest’anno però lesi sono fatte avanti riguardo alcune presenze dal mondo social, con Instagram che non ha risparmiato attacchi ad alcune delle celebrità che hanno sfilato sul Red Carpet. Da Alessandro Basciano e Sophie Codegoni fino ad arrivare a, che però oltre a ricordare anche il suo passato cinematografico e quindi alcuni punti in comune con la rassegna cinematografica, ha deciso di prenderla con grande. Nei giorni scorsi ha spopolato sui social un divertente video dell’opinionista ed ex vippone, che ...

361_magazine : Biagio D’Anelli replica alle critiche con ironia - twittaminemo : @maiunajoy @Disagio4all Biagio d'Anelli, ex Gf - blogtivvu : Biagio D’Anelli come Natalia Paragoni, la gaffe a Venezia 79 diventa virale – VIDEO - zazoomblog : Biagio D’Anelli sbarca a Venezia e saluta i fan ma non c’è nessuno (VIDEO) - #Biagio #D’Anelli #sbarca #Venezia - Novella_2000 : Biagio D'Anelli sbarca a Venezia e saluta i fan, ma non c'è nessuno (VIDEO) -