Bethesda pensa ad un gran rilancio di Wolfenstein? Ecco cosa ce lo fa pensare

Leggi su computermagazine

(Di sabato 10 settembre 2022) Si stando all’evoluzione di un gioco che tutti quanti noi conosciamo, ma che in pochi hanno avuto modo di provare:. Il titolo aveva riscontrato unde successo nel corso del tempo, difatti non era passato inosservato nel mercato dei giochi, ma adesso vorrebbero lanciare una nuova versione di questo capolavoro. Che dettagli sappiamo in merito? Le nuove informazioni da parte dipromettono bene – Computermagazine.itI giochi per PC si preparono ad accogliere anche delle uscite più recenti: grazie alle nuove piattaforme come GOG, gli appassionati possono godere facilmente anche di tutta una parte di titoli classici che hanno fatto la storia del gaming. Ma nel momento in cui si tratta di videogiochi più datati con un importante fattore online, è sempre molto complicato ...