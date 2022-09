Bellerin al Barcellona: no a 2 squadre italiane (Di sabato 10 settembre 2022) Niente Italia per Hector Bellerin. Prima di rescindere il contratto con l'Arsenal e firmare per il Barcellona, il terzino destro spagnolo... Leggi su calciomercato (Di sabato 10 settembre 2022) Niente Italia per Hector. Prima di rescindere il contratto con l'Arsenal e firmare per il, il terzino destro spagnolo...

sportli26181512 : Bellerin al Barcellona: no a 2 squadre italiane: Niente Italia per Hector Bellerin. Prima di rescindere il contratt… - CalcioNews24 : Prima chiamata per gli ultimi arrivi del #Barcellona ?? - modernormale : @FedericoDav_SSL Bellerin non è andato al Barcellona? - sportli26181512 : Barcellona: presentati Alonso e Bellerin VIDEO: Barcellona, è il giorno di Alonso e Bellerin.… - CalcioNews24 : Il #Barcellona presenta #Bellerin e #MarcosAlonso ?? -