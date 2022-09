Belen mostra la nuova vita a casa con Stefano De Martino e i figli (Di sabato 10 settembre 2022) E’ piena di allegria la nuova vita di Belen Rodriguez e Stefano De Martino con i figli Santiago e Luna Marì. E’ la showgirl argentina a mostrare ogni giorno un po’ della sua vita a casa, adesso che le vacanze sono terminate e che si ritrovano tutti e quattro sotto lo stesso tetto, la casa di Belen, alle prese con la quotidianità. Santiago è tornato a scuola, Belen e Stefano hanno i loro impegni di lavoro, Luna Marì è così piccola e ha bisogno di continue attenzioni. In più ci sono le scelte di ogni giorno da compiere ma l’allegria è sempre presente. Santiago, il figlio di Stefano De Martino e Belen, è ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 10 settembre 2022) E’ piena di allegria ladiRodriguez eDecon iSantiago e Luna Marì. E’ la showgirl argentina are ogni giorno un po’ della sua, adesso che le vacanze sono terminate e che si ritrovano tutti e quattro sotto lo stesso tetto, ladi, alle prese con la quotidianità. Santiago è tornato a scuola,hanno i loro impegni di lavoro, Luna Marì è così piccola e ha bisogno di continue attenzioni. In più ci sono le scelte di ogni giorno da compiere ma l’allegria è sempre presente. Santiago, ilo diDe, è ...

esaurita_molto_ : @menograzie Io penso alla Belen di qualche anno fa che sponsorizzava cotril. Andava, si faceva vedere bellissima, t… - instaNewsIT : #Belen una bomba di sensualità - silviaferrari64 : @pierpi13 Perché non va bene ? Non andrebbe bene neanche se fosse Belen ? Non andrebbe bene perché si mostra in qua… - infoitcultura : Belen le mostra a tutti: le foto della nuova tendenza -