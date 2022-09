Beach soccer | Europei | azzurre in finale contro la Spagna

Frances74964326 : Mamma mia il portiere della Svizzera beach soccer, para e segna.... - ValePieraccini : #tuttocampo @tuttocampo @tuttocampoTOSC @LegaDilettanti @Azzurri Europei Beach Soccer. Italia sconfitta dalla Spag… - calciofemita : #Semifinale conquistata per la #NazionaleFemminile di #BeachSoccer - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Beach soccer: Europeo, a Cagliari vince la nazionale femminile con la Repubblica Ceca, ko gli uomini con la Spagna http… - susydigennaro : RT @napolimagazine: Beach soccer: Europeo, a Cagliari vince la nazionale femminile con la Repubblica Ceca, ko gli uomini con la Spagna http… -

Domani allaarena di Cagliari sarà di scena il derby mediterraneo tra Italia e Spagna, finale dell'Europeo difemminile. La Nazionale nata neanche un anno fa al primo tentativo è infatti riuscita a conquistare una finale continentale, battendo l'Ucraina 3 - 1. Un exploit che ha pochi precedenti ...Tutto questo ha ospitato il centro sportivo Carà di Dumenza ieri pomeriggio, in occasione del via a ' Sport senza Barriere 22 ', che ha visto affrontarsi in un triangolare dil'...ROMA, 10 SET - Domani alla beach arena di Cagliari sarà di scena il derby mediterraneo tra Italia e Spagna, finale dell'Europeo di beach soccer femminile. La Nazionale nata neanche un anno fa al primo ...Aumentano le praticanti di sesso femminile e le nazioni si dotano di una rappresentativa. Quella italiana è nata da poco ma è in finale negli Europei a Cagliari.