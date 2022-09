Beach soccer, Euro League 2022: Italia in finale con le donne! Uomini per il terzo posto (Di sabato 10 settembre 2022) Sfiora soltanto la doppietta l’Italia, che è in finale con le donne nell’Euro League 2022 di Beach soccer, mentre gli Uomini dovranno giocare la finalina per il terzo posto: a Cagliari la formazione maschile oggi cede nettamente per 3-8 contro il Portogallo, e domani affronterà la Spagna per il gradino più basso del podio, mentre la selezione femminile piega per 3-1 l’Ucraina e domani sfiderà la Spagna nell’ultimo atto. Così al sito federale Emiliano Del Duca, CT di entrambe le Nazionali: “Le ragazze hanno compiuto una grande impresa e sono orgoglioso di loro. Ma lo sono altrettanto dei ragazzi che, nonostante le oggettive difficoltà, hanno giocato una partita caparbia contro una squadra di professionisti che è tra le ... Leggi su oasport (Di sabato 10 settembre 2022) Sfiora soltanto la doppietta l’, che è incon le donne nell’di, mentre glidovranno giocare la finalina per il: a Cagliari la formazione maschile oggi cede nettamente per 3-8 contro il Portogallo, e domani affronterà la Spagna per il gradino più basso del podio, mentre la selezione femminile piega per 3-1 l’Ucraina e domani sfiderà la Spagna nell’ultimo atto. Così al sito federale Emiliano Del Duca, CT di entrambe le Nazionali: “Le ragazze hanno compiuto una grande impresa e sono orgoglioso di loro. Ma lo sono altrettanto dei ragazzi che, nonostante le oggettive difficoltà, hanno giocato una partita caparbia contro una squadra di professionisti che è tra le ...

NapoliAddict : Beach soccer, Europei 2022: azzurre in finale, azzurri sconfitti dal Portogallo in semifinale #Napoli… - Frances74964326 : Mamma mia il portiere della Svizzera beach soccer, para e segna.... - ValePieraccini : #tuttocampo @tuttocampo @tuttocampoTOSC @LegaDilettanti @Azzurri Europei Beach Soccer. Italia sconfitta dalla Spag… - calciofemita : #Semifinale conquistata per la #NazionaleFemminile di #BeachSoccer - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Beach soccer: Europeo, a Cagliari vince la nazionale femminile con la Repubblica Ceca, ko gli uomini con la Spagna http… -