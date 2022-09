Bassetti: “Non vorrò vedere gli studenti nuovamente andare a scuola mascherati, sarebbe inaccettabile” (Di sabato 10 settembre 2022) "Lunedì i ragazzi torneranno a scuola senza restrizioni e mi auguro che senza restrizioni finiranno l'anno, perché fondamentalmente oggi il Covid è una forma molto simile ad altre forme influenzali grazie alla vaccinazione, ai farmaci e alla conoscenza medica acquisita. In bocca al lupo a tutti gli studenti. Non vorrò vederli nuovamente andare a scuola mascherati: sarebbe inaccettabile" L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 10 settembre 2022) "Lunedì i ragazzi torneranno asenza restrizioni e mi auguro che senza restrizioni finiranno l'anno, perché fondamentalmente oggi il Covid è una forma molto simile ad altre forme influenzali grazie alla vaccinazione, ai farmaci e alla conoscenza medica acquisita. In bocca al lupo a tutti gli. Nonvederli" L'articolo .

AndreaLisi15 : RT @orizzontescuola: Bassetti: “Non vorrò vedere gli studenti nuovamente andare a scuola mascherati, sarebbe inaccettabile” - orizzontescuola : Bassetti: “Non vorrò vedere gli studenti nuovamente andare a scuola mascherati, sarebbe inaccettabile” - SiVisPacem1970 : Il #CTS #Draghi #Speranza e i saltimbanchi della virologia tipo #Bassetti #Burioni e #Pregliasco non ne hanno azzec… - lilli_77 : RT @lvogruppo: Covid, Bassetti: 'Flop quarta dose, ora senza piano autunno, dobbiamo vaccinare subito le donne in gravidanza” Per l'infetti… - Marcusmanch : @Pocketto_ @ilimoniiiii @trastatore @SaverioTommasi 'vaccino solo diminuisce i contagi 'ma se non lo dice nemmeno più Bassetti ?? -