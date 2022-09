Basilica di Santa Maria Maggiore | ok al progetto del cantiere “pilota” per il restauro delle facciate

vrenanan : RT @PIERPAO67864611: Montecosaro (Macerata) ???? - Basilica di Santa Maria a Pie' di Chienti - MariaWedde : RT @PIERPAO67864611: Montecosaro (Macerata) ???? - Basilica di Santa Maria a Pie' di Chienti - Olga49840334 : RT @PIERPAO67864611: Montecosaro (Macerata) ???? - Basilica di Santa Maria a Pie' di Chienti - leeligin541 : RT @PIERPAO67864611: Montecosaro (Macerata) ???? - Basilica di Santa Maria a Pie' di Chienti - AmoBergamo : #Bergamo Basilica di Santa Maria Maggiore, la Giunta approva il cantiere pilota del restauro delle facciate -

Prima Bergamo

Le telecamere del programma racconteranno la visita alla, dove sono esposte le reliquie ... ebbe " tra il 14 e il 15 settembre del 1530 " un'apparizione della Madonna e diCaterina d'...Oggi, a nome del Consiglio Regionale, ho reso omaggio alla Sacra Effigie diMaria Madre della Consolazione, Protettrice della Città di Reggio Calabria . Un momento ...di Cristo dalladell'... Basilica di Santa Maria Maggiore, la Giunta approva il cantiere pilota del restauro delle facciate Sarà dedicata a San Marino la puntata di A Sua immagine, in onda oggi dalle 16 su Rai Uno. Lorena Bianchetti coglie l'occasione della Festa Nazionale e delle celebrazioni del Santo Patrono della picco ...We use technology such as cookies on our site to collect and use personal data to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Dopo due anni di assenza cau ...