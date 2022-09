Baseball, Mondiali U18: L’Italia all’esordio cede il passo al Giappone. Azzurri sconfitti 6-0 (Di sabato 10 settembre 2022) Parte con una sconfitta la corsa delL’Italia di Baseball ai Campionati Mondiali Under 18, quest’anno di scena negli Stati Uniti, precisamente in Florida. Nel primo incontro della rassegna (svolto a Sarasota) infatti gli Azzurri si sono dovuti arrendere al Giappone con il risultato di 6-0. Un match deciso praticamente nelle prime due riprese. In occasione del turno inaugurale gli asiatici passano infatti subito in vantaggio grazie a un volo di sacrificio di Matsuo seguito dal punto di Asano, prendendo poi definitivamente il largo nel secondo inning mettendo a referto altri cinque punti maturati prima per merito di un singolo di Asano sulla sinistra che ha mandato Mitshuiro a bersaglio, poi con base su ball di Fukimori e, successivamente, con una palla passata sempre di Asano e il singolo in prima base ... Leggi su oasport (Di sabato 10 settembre 2022) Parte con una sconfitta la corsa deldiai CampionatiUnder 18, quest’anno di scena negli Stati Uniti, precisamente in Florida. Nel primo incontro della rassegna (svolto a Sarasota) infatti glisi sono dovuti arrendere alcon il risultato di 6-0. Un match deciso praticamente nelle prime due riprese. In occasione del turno inaugurale gli asiatici passano infatti subito in vantaggio grazie a un volo di sacrificio di Matsuo seguito dal punto di Asano, prendendo poi definitivamente il largo nel secondo inning mettendo a referto altri cinque punti maturati prima per merito di un singolo di Asano sulla sinistra che ha mandato Mitshuiro a bersaglio, poi con base su ball di Fukimori e, successivamente, con una palla passata sempre di Asano e il singolo in prima base ...

