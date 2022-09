Back to school - Rottura degli schemi, innovazione, successo: 50 auto che hanno lasciato il segno - FOTO GALLERY (Di sabato 10 settembre 2022) Tornano gli studenti nelle aule, per un nuovo anno scolastico da qui al prossimo giugno (luglio per chi sarà impegnato con l'esame di maturità). Sperando per loro che possano essere mesi senza interruzioni nella didattica dal vivo, il ritorno in classe rappresenta lo spunto per agganciarci a quelle vetture che, appunto, hanno "fatto scuola". O che hanno lasciato un segno per stile, caratteristiche tecniche o, più prosaicamente, per il loro successo commerciale. Ne abbiamo raccolte 50, tra italiane e straniere dal secondo dopoguerra ad anni più recenti, per un elenco che non ha, ovviamente, la pretesa dell'esaustività. O dell'assoluto. Quel che è certo, è che parliamo di auto mai banali. E talvolta, di veri capolavori. Ammirateli con noi nella FOTO ... Leggi su quattroruote (Di sabato 10 settembre 2022) Tornano gli studenti nelle aule, per un nuovo anno scolastico da qui al prossimo giugno (luglio per chi sarà impegnato con l'esame di maturità). Sperando per loro che possano essere mesi senza interruzioni nella didattica dal vivo, il ritorno in classe rappresenta lo spunto per agganciarci a quelle vetture che, appunto,"fatto scuola". O cheunper stile, caratteristiche tecniche o, più prosaicamente, per il lorocommerciale. Ne abbiamo raccolte 50, tra italiane e straniere dal secondo dopoguerra ad anni più recenti, per un elenco che non ha, ovviamente, la pretesa dell'esaustività. O dell'assoluto. Quel che è certo, è che parliamo dimai banali. E talvolta, di veri capolavori. Ammirateli con noi nella...

