Avellino-Gelbison, i convocati di Taurino: tegola in difesa alla vigilia (Di sabato 10 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Brutte notizie per l'Avellino, che alla vigilia del match interno contro la Gelbison, perde per infortunio Julian Illanes. Il difensore argentino avendo lamentato un fastidio al termine di Pescara-Avellino, è stato tenuto a riposo per tutta la settimana. Nella giornata di ieri ha praticato esami strumentali che hanno evidenziato un problema al soleo. Domani non sarà della gara e verrà monitorato ulteriormente nei prossimi giorni. Prima convocazione per Gambale e Trotta, che hanno scelto rispettivamente i numeri 9 e 29. La lista dei convocati per la sfida con la Gelbison: Portieri: Marcone, Pizzella, Antignani. Difensori: Rizzo, Tito, Aya, Ricciardi, Zanandrea, Auriletto, Moretti. Centrocampisti: Franco, ...

