Aurora Ramazzotti, la prima uscita pubblica dopo la notizia della gravidanza (Di sabato 10 settembre 2022) Il ritorno dalle vacanze estive deve essere stato alquanto complicato per Aurora Ramazzotti. La notizia della sua gravidanza, annunciata su Chi a fine agosto e ancora mai confermata dalla diretta interessata, deve aver spiazzato la giovane conduttrice che da qualche tempo è meno presente sui social. Solo scorso 9 settembre Aurora ha fatto la sua prima uscita pubblica da quando è stata diramata la notizia della sua gravidanza. La presentatrice e creator è stata infatti tra le ospiti de Il Tempo delle Donne, evento organizzato da Il Corriere della Sera. Durante una breve video intervista proprio al Corriere, la Ramazzotti ha detto la sua in merito ... Leggi su dilei (Di sabato 10 settembre 2022) Il ritorno dalle vacanze estive deve essere stato alquanto complicato per. Lasua, annunciata su Chi a fine agosto e ancora mai confermata dalla diretta interessata, deve aver spiazzato la giovane conduttrice che da qualche tempo è meno presente sui social. Solo scorso 9 settembreha fatto la suada quando è stata diramata lasua. La presentatrice e creator è stata infatti tra le ospiti de Il Tempo delle Donne, evento organizzato da Il CorriereSera. Durante una breve video intervista proprio al Corriere, laha detto la sua in merito ...

zazoomblog : Aurora Ramazzotti la triste richiesta d’aiuto: “È scomparso aiutatemi” - #Aurora #Ramazzotti #triste #richiesta - f1marea : Comunque con i miei amici siamo entrati in casa brembo dove c era una piccola esposizione di freni anche di f1 e c’… - juzellusu : Finalmente è stato trovato. Per la gioia di Aurora Ramazzotti. - sisalvichipuoo : Maria de filippi, aurora ramazzotti e Walt Disney - ParliamoDiNews : Aurora Ramazzotti contro Alfonso Signorini, la confessione del presentatore #09Settembre #gossip #AlfonsoSignorini… -