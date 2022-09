(Di sabato 10 settembre 2022) Lucianoe Raffaelehanno avuto un confronto verbale,del giornalista che parla ditra alcuni. Il tutto è avvenuto dopo la sfida tra Napoli e Spezia, gara vinta dal Napoli grazie al gol di Giacomo Raspadori. In conferenza stampa è stato proprioad accendere la discussione con, dicendo che quanto detto dal giornalista era tutto falso. Che non c’era mai stato nessuno sconto con i giocatori e che sarebbe stato pronto a portarein cui il giornalista parlava di malumori all’interno del gruppo azzurro. Dopo poco sui social èto propriodelle parole di Raffaella...

napolipiucom : Auriemma, spunta l'audio citato da Spalletti. 'Calciatori in disaccordo col tecnico. Si rischia la lotta salvezza'… - andreaiavazzo54 : LITE SPALLETTI-AURIEMMA, spunta l'audio incriminato - andreaiavazzo54 : LITE SPALLETTI-AURIEMMA, spunta l'audio incriminato - andreaiavazzo54 : LITE SPALLETTI-AURIEMMA, spunta l'audio incriminato - andreaiavazzo54 : LITE SPALLETTI-AURIEMMA, spunta l'audio incriminato -

Spazio Napoli

Il botta e risposta tra Luciano Spalletti e Raffaelein conferenza stampa post Napoli - Spezia sta facendo il giro del web. L'allenatore ha detto al giornalista di Tuttosport:ha negato di aver detto queste cose chiarendosi con il tecnico. Sul web però circola l'audio delle dichiarazioni del giornalista risalenti allo scorso maggio in cui dice che molti calciatori ...La notizia è stata riportata su Tuttosport dal giornalista Raffaele. 'Intanto Giuntoli ha ammorbidito i rapporti con l'entourage dello spagnolo e potrebbe proporgli il rinnovo a 3,3 milioni ... VIDEO | LITE SPALLETTI-AURIEMMA, spunta l’audio incriminato Il tecnico azzurro non ha digerito delle dichiarazioni del giornalista e ha promesso di inviargli l’audio delle sue parole per avere dei chiarimenti. Luciano Spalletti ha rimarcato le parole di Raffae ...Per problemi di ordine e sicurezza pubblica fuori dal locale, il questore Maurizio Auriemma ha sospeso temporaneamente la licenza al noto bar ...