Atletico Madrid, Joao Felix: «Pallone d’oro lontano, ma lavoro per conquistarlo» (Di sabato 10 settembre 2022) L’attaccante dell’Atletico Madrid Joao Felix ha parlato del suo sogno di vincere il Pallone d’oro Joao Felix, attaccante dell’Atletico Madrid, in una intervista a Marco ha parlato del suo sogno di vincere un giorno il Pallone d’oro. Pallone d’oro – «Posso dire che è ancora lontano, ma un po’ più vicino. lavoro per questo. Cerco di fare di tutto per quello, tra qualche anno si vedrà se ci sono riuscito o meno». LEADER – «Ho la sensazione di dover fare di tutto per aiutare la società e la squadra. Cerco di dimostrarlo e se i miei compagni di squadra mi vedono come un leader, meglio è. In questo modo siamo più ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 10 settembre 2022) L’attaccante dell’ha parlato del suo sogno di vincere il, attaccante dell’, in una intervista a Marco ha parlato del suo sogno di vincere un giorno il– «Posso dire che è ancora, ma un po’ più vicino.per questo. Cerco di fare di tutto per quello, tra qualche anno si vedrà se ci sono riuscito o meno». LEADER – «Ho la sensazione di dover fare di tutto per aiutare la società e la squadra. Cerco di dimostrarlo e se i miei compagni di squadra mi vedono come un leader, meglio è. In questo modo siamo più ...

CalcioNews24 : #JoaoFelix sogna il Pallone d'Oro - LeBombeDiVlad : ???? #JoaoFelix sull'interesse del #ManchesterUnited ?? Ecco le parole del portoghese ?? #LBDV #LeBombeDiVlad… - Frances99803949 : @MilanNewsit 33 anni svincolato ex Atletico Madrid e Chelsea un pensiero fossi in Paolo lo farei in attacco sono f… - LeBombeDiVlad : ?? #Calciomercato, #Rashford fa gola: #Chelsea e #AtleticoMadrid si iscrivono alla corsa ?? #LBDV #LeBombeDiVlad - capitanfooturo : @ASRomaMe Se intendi gol subito dopo 2 minuti dal pareggio solo in questi 3 giorni di coppe ce ne sono stati 3 ol… -