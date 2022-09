Atletica, Mennea Day: Dellavalle, Fantini e Strati tra i testimonial dell’evento (Di sabato 10 settembre 2022) E’ giunto il giorno dell’atteso Mennea Day che, a circa nove anni dalla scomparsa del campione italiano avvenuta il 21 marzo 2013, celebrerà ancora una volta l’oro olimpico di Mosca 1980. Nel quarantesimo anniversario del suo record mondiale sui 200 metri (19?72), tutti avranno la possibilità di correre su quella distanza all’insegna di valori come integrità e la dedizione, il rispetto di sé stesso e degli avversari. Come accaduto nel 2019 e nel 2021, in Veneto, si correrà a Cassola nella giornata di domenica 11 settembre in uno degli eventi organizzati dal Gs Marconi, che comprende anche il Serenissima Para Athletics Meeting, dedicato agli atleti paralimpici. Il Mennea Day di Cassola ospiterà come testimonial il vicecampione d’Europa del triplo Andrea Dallavalle (Fiamme Gialle) e il bronzo continentale del martello Sara ... Leggi su sportface (Di sabato 10 settembre 2022) E’ giunto il giorno dell’attesoDay che, a circa nove anni dalla scomparsa del campione italiano avvenuta il 21 marzo 2013, celebrerà ancora una volta l’oro olimpico di Mosca 1980. Nel quarantesimo anniversario del suo record mondiale sui 200 metri (19?72), tutti avranno la possibilità di correre su quella distanza all’insegna di valori come integrità e la dedizione, il rispetto di sé stesso e degli avversari. Come accaduto nel 2019 e nel 2021, in Veneto, si correrà a Cassola nella giornata di domenica 11 settembre in uno degli eventi organizzati dal Gs Marconi, che comprende anche il Serenissima Para Athletics Meeting, dedicato agli atleti paralimpici. IlDay di Cassola ospiterà comeil vicecampione d’Europa del triplo Andrea Dallavalle (Fiamme Gialle) e il bronzo continentale del martello Sara ...

