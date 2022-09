Atletica, l’azzurro Ahmed Abdelwahed positivo al doping agli Europei di Monaco (Di sabato 10 settembre 2022) Ahmed Abdelwahed, siepista e mezzofondista della nazionale italiana, medaglia d’argento nei 3000 metri siepi ai recenti Europei di Monaco di Baviera 2022, è risultato positivo a un controllo antidoping. Lo riporta Repubblica. Il test è stato effettuato nel corso della manifestazione, la positività è stata comunicata ieri, venerdì, alla Federazione italiana di Atletica. Il farmaco proibito sarebbe il Meldonium, nella lista delle sostanze dopanti dal 2016. La gara era stata vinta dal finlandese Raiotanen e un altro azzurro, Osama Zoghlami, aveva conquistato il bronzo. Il Meldonium è lo stesso farmaco per il cuore che nel 2016 balzò agli onori della cronaca quando la tennista russa Maria Sharapova era stata trovata positiva ai test per la ... Leggi su tpi (Di sabato 10 settembre 2022), siepista e mezzofondista della nazionale italiana, meda d’argento nei 3000 metri siepi ai recentididi Baviera 2022, è risultatoa un controllo anti. Lo riporta Repubblica. Il test è stato effettuato nel corso della manifestazione, la positività è stata comunicata ieri, venerdì, alla Federazione italiana di. Il farmaco proibito sarebbe il Meldonium, nella lista delle sostanze dopanti dal 2016. La gara era stata vinta dal finlandese Raiotanen e un altro azzurro, Osama Zoghlami, aveva conquistato il bronzo. Il Meldonium è lo stesso farmaco per il cuore che nel 2016 balzòonori della cronaca quando la tennista russa Maria Sharapova era stata trovata positiva ai test per la ...

