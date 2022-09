Atletica, altra grande gara di Ponzio a Zagabria (Di sabato 10 settembre 2022) altra grande performance di Nick Ponzio a Zagabria, nell’anteprima del Memorial Borisa Hanžekovica il cui programma principale andrà in scena domani dalle 18 alle 20. Il pesista azzurro ha chiuso al quinto posto con la misura di 21,27, in una gara che ha visto salire sul podio i soliti campioni dei Mondiali di Eugene: Ryan Crouser vince in 22,19 e si riscatta almeno in parte dalla sconfitta subito a Zurigo per mano di Joe Kovacs, oggi secondo in 21,97. Terzo il bronzo mondiale Josh Awotunde (21,73) a completare il terzetto americano. Quarto il neozelandese Tom Walsh (21,32), quinto il pesista dell’Athletic Club 96 Alperia (20,66-20,29-20,69-21,27-20,71-x), sesto l’altro statunitense Roger Steen (21,15). SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 10 settembre 2022)performance di Nick, nell’anteprima del Memorial Borisa Hanžekovica il cui programma principale andrà in scena domani dalle 18 alle 20. Il pesista azzurro ha chiuso al quinto posto con la misura di 21,27, in unache ha visto salire sul podio i soliti campioni dei Mondiali di Eugene: Ryan Crouser vince in 22,19 e si riscatta almeno in parte dalla sconfitta subito a Zurigo per mano di Joe Kovacs, oggi secondo in 21,97. Terzo il bronzo mondiale Josh Awotunde (21,73) a completare il terzetto americano. Quarto il neozelandese Tom Walsh (21,32), quinto il pesista dell’Athletic Club 96 Alperia (20,66-20,29-20,69-21,27-20,71-x), sesto l’altro statunitense Roger Steen (21,15). SportFace.

sportface2016 : #Atletica, altra grande gara di #Ponzio a #Zagabria - heyjude_90 : L’Inter non è più una squadra, qualsiasi altra spiegazione di natura tecnico, tattica, atletica viene in secondo piano ???? - serenasavx_ : pochi cazzi la situazione atletica/societaria/mentale di sta squadra mi ha fatto passare quella voglia che avevo ne… - AndreaPintore5 : @alei1004 Detto questo, il peak di performance lo raggiungi attraverso un percorso preciso, ma se si lavora troppo… - labrosport : ????????? Già vincente nell'altra tappa elvetica di Losanna, l'amaranto cubano (in attesa di poter gareggiare per l'It… -