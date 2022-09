Atletica | Ahmed Abdelwahed positivo al Meldonium! A rischio l’argento degli Europei | come cambierebbe il medagliere

(Di sabato 10 settembre 2022)è risultatoa un controllo antidoping effettuato durante gli2022 dileggera, andati in scena il mese scorso a Monaco (Germania). L’azzurro aveva conquistato la medaglia d’argento sui 3000 siepi, ma a questo punto rischia seriamente una squalifica e la perdita dell’alloro continentale. Il romano fu secondo alle spalle del finlandese Topi Raitanen e davanti all’altro azzurro Osama Zoghlami. A riportare la notizia è stato il sito di Repubblica, la positività dell’atleta sarebbe stata notificata ieri alla Fidal. Il farmaco proibito sarebbe il Meldonium, che risulta nella lista delle sostanze proibite dal 2016 e che passò agli oneri della cronaca qualche anno fa perché legato al sistema russo (la tennista Maria Sharapova ne confessò l’utilizzo per dieci anni). Ci ...

serenel14278447 : Atletica, Ahmed Abdelwahed positivo al doping agli Europei di Monaco: era stato medaglia d'argento nei 3000 siepi… - Queenatletica : ABDELWAHED POSITIVO! Ufficializzata la notizia che sconvolge purtroppo l'atletica italiana, coinvolgendo la medagli… - SportRepubblica : Atletica, Ahmed Abdelwahed positivo al doping agli Europei di Monaco: era stato medaglia d'argento nei 3000 siepi - paoloigna1 : Atletica, Ahmed Abdelwahed positivo al doping agli Europei di Monaco: era stato medaglia d'argento nei 3000 siepi… - zav_news : ????? Atletica, positivo al #doping l'azzurro Ahmed #Abdelwahed: aveva vinto la medaglia d'argento nei 3000 siepi ai… -

la Repubblica

Abdelwahed, il nazionale azzurro medaglia d'argento ai recenti Europei dileggera di Monaco di Baviera, è risultato positivo a un controllo antidoping. Il test è stato effettuato nel ...Strade ben conosciute dal vincitore della gara, il brivieseEl Mazoury (Valle Brembana), che ha lasciato dietro di sé Mohammed Morchid (Winner Foligno) e Davide Perego (Falchi ... Atletica, Ahmed Abdelwahed positivo al doping agli Europei di Monaco: era stato medaglia d'argento nei 3000 s… Il test effettuato durante la rassegna tedesca. Il farmaco in questione è il Meldonium, noto per essere costato una lunga squalifica alla tennista ...L'incidente è avvenuto nel cortile della storica Cascina Malgerone di proprietà dell'anziano, un imprenditore molto conosciuto in zona.