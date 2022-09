Atalanta in... maglia rosa. Gasp: 'Siamo in testa al Giro d'Italia, ma tutti vogliono prenderci' (Di sabato 10 settembre 2022) Nella storia si è già visto che mai l'Atalanta era partita così bene in Serie A in 115 anni. Ma ci vuole rimanere, anche se Gian Piero Gasperini sa benissimo che abbassare la guardia domani contro la ... Leggi su gazzetta (Di sabato 10 settembre 2022) Nella storia si è già visto che mai l'era partita così bene in Serie A in 115 anni. Ma ci vuole rimanere, anche se Gian Pieroerini sa benissimo che abbassare la guardia domani contro la ...

Atalanta in... maglia rosa. Gasp: 'Siamo in testa al Giro d'Italia, ma tutti vogliono prenderci' Anche perché l'Atalanta ha arpionato la testa della classifica avendo dovuto spesso rinunciare a pedine importanti come Zapata e Muriel, senza contare Djimsiti e Zappacosta. Per questo è utile fare ... "Il primo posto dell'Atalanta è come la maglia rosa". Gasp: non sai se vincerai il Giro, ma non sono in tanti a indossarla "Possiamo crescere dal punto di vista tecnico e tenere la maglia per qualche tappa - continua il tecnico nerazzurro - . La soddisfazione è grande come l'... Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ... Atalanta, Gasperini: "Demiral in dubbio per la Cremonese" Il tecnico: "La testa della classifica è come la maglia rosa: non sai se vincerai il Giro d'Italia, ma non è che la indossino in tanti" ... Atalanta-Cremonese, dove vederla. Gasperini: «Il primo posto è come la maglia rosa al Giro, intanto ce l'hai» Domenica 11 settembre al Gewiss Stadium: «Me la aspetto una gara difficile». Tra i nerazzurri, Muriel ha recuperato ma Demiral è fermo