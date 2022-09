Assassin’s Creed Mirage, il nuovo spettacolare capitolo della famosissima saga (Di sabato 10 settembre 2022) Ubisoft non smette di mandare avanti la saga di Assassin Creed, ovvero una delle serie più importanti che siano mai esistite. A tal proposito abbiamo intenzione di parlare di una delle ultime novità in merito, ossia il nuovo titolo che a breve verrà rilasciato. AC è uno dei giochi più amati di sempre – Computermagazine.itUbisoft ha comunicato una notizia importante a tutti gli appassionati delle produzioni realizzate dalla compagnia transalpina. E ci voleva dopo un’estate in cui la società non è stata molto presente, ecco perché in questi giorni arriverà finalmente un nuovo evento digitale dedicato al raccontarci quelli che saranno i giochi della compagnia in arrivo da qui ai prossimi mesi. Sappiamo per certo che sarà il nuovo Assassin’s Creed ... Leggi su computermagazine (Di sabato 10 settembre 2022) Ubisoft non smette di mandare avanti ladi Assassin, ovvero una delle serie più importanti che siano mai esistite. A tal proposito abbiamo intenzione di parlare di una delle ultime novità in merito, ossia iltitolo che a breve verrà rilasciato. AC è uno dei giochi più amati di sempre – Computermagazine.itUbisoft ha comunicato una notizia importante a tutti gli appassionati delle produzioni realizzate dalla compagnia transalpina. E ci voleva dopo un’estate in cui la società non è stata molto presente, ecco perché in questi giorni arriverà finalmente unevento digitale dedicato al raccontarci quelli che saranno i giochicompagnia in arrivo da qui ai prossimi mesi. Sappiamo per certo che sarà il...

