Ascolti TV analisi 9 settembre | bagno di pubblico non televisivo per Conti e Incontrada Bisio e Siani salvano Canale5 Ok Nuzzi e Parodi | così così Zoro

(Di sabato 10 settembre 2022)al top: su Rai1 Tg1 delle 20.00 a 4,3 milioni e 27,3%; “Reazione a catena” (2° parte) a 3,546 milioni e 27,94%; Tg5 a 3,191 milioni e 19,93%. Dopo che nel pomeriggio aveva scaldato i motori la Formula 1 e con il discorso di Carlo III king of England in diretta da Londra per tutto il pianeta (4,5% su Rai2, 4,9% su Rete4, 1,9% su La7), nella griglia tv di prima serata del 9si è proposta una sfida impari. Rai1 ha schierato il primo degli appuntamenti finali con i Tim Music Awards dall’Arena di Verona, resi complicati in diretta da una bufera nell’ultima mezzora. Canale 5 ha proposto un nuovo passaggio di Benvenuti al Sud. Con su Rai2 il docufilm su Monza Il tempio della velocità, Rai3 ha dato spazio alle conferenze stampa dei partiti in vista delle Elezioni Politiche del 25. Tutte queste proposte si sono ...