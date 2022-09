Arrivano sul mercato i primi biscotti a base di insetti (Di sabato 10 settembre 2022) AGI - L'idea di cibarsi di insetti (interi o prodotti derivati dalla lavorazione degli insetti) si sta lentamente facendo largo tra le abitudini alimentari. Un mercato che ad oggi incontra ancora qualche resistenza ma dal potenziale enorme. Sono pochi i mercati che ad oggi possono vantare un tasso di crescita annuale composito (Cags) del 42,1% dal 2015 con la previsione di raggiungere i 522,5 milioni di dollari di valore entro la fine del 2023 a livello globale. Non è un caso se Fucibo, start up vicentina già produttrice di chips a base di insetti e una delle poche aziende italiane a proporre questo cambio di paradigma nell'alimentazione, lancia ora sul mercato biscotti a base di farine di insetti autorizzate dall'Europa. La lista ... Leggi su agi (Di sabato 10 settembre 2022) AGI - L'idea di cibarsi di(interi o prodotti derivati dalla lavorazione degli) si sta lentamente facendo largo tra le abitudini alimentari. Unche ad oggi incontra ancora qualche resistenza ma dal potenziale enorme. Sono pochi i mercati che ad oggi possono vantare un tasso di crescita annuale composito (Cags) del 42,1% dal 2015 con la previsione di raggiungere i 522,5 milioni di dollari di valore entro la fine del 2023 a livello globale. Non è un caso se Fucibo, start up vicentina già produttrice di chips adie una delle poche aziende italiane a proporre questo cambio di paradigma nell'alimentazione, lancia ora suldi farine diautorizzate dall'Europa. La lista ...

