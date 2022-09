Arrampicata sportiva | Coppa del Mondo | Rogora al comando nella qualificazione del Lead ad Edimburgo

(Di sabato 10 settembre 2022) Lauraè stata una delle protagoniste assolute delladelad, sede questo fine settimana di un nuovo appuntamento per quanto riguarda ladel. L’azzurra ha concluso nel miglior modo la sfida al femminile primeggiando con il medesimo punteggio di Natalia Grossman (USA), Natsuki Tanii (Giappone), Janja Garnbret (Slovenia), Ai Mori (Giappone) e Chaehyun Seo (Corea del Sud). La battaglia sarà serratissima per le semifinali di domani mattina prima delle finali che concluderanno il programma della rassegna britannica. Occhi puntati anche su Claudia Ghisolfi, 23ma oggi con il punteggio di (22.0).giornata odierna si è svolta anche la competizione al maschile con il passaggio del turno da parte di Giovanni Placci, 26mo con ...

BarilliElena : RT @SarettaMandis86: @HoaraBorselli I brividi vengono a noi nel leggere le tue castronerie e i tuoi vani tentativi di arrampicata sportiva… - zazoomblog : Arrampicata Sportiva Coppa del Mondo: USA e Polonia svettano nelle qualificazioni dello Speed. Azzurri in evidenza… - zazoomblog : Arrampicata Sportiva Coppa del Mondo: USA e Polonia svettano nelle qualificazioni dello Speed. Azzurri in evidenza… - zazoomblog : Arrampicata Sportiva Coppa del Mondo: USA e Polonia svettano nelle qualificazioni dello Speed. Zodda Colli Randi e… - Pretore75 : RT @SarettaMandis86: @HoaraBorselli I brividi vengono a noi nel leggere le tue castronerie e i tuoi vani tentativi di arrampicata sportiva… -

Una passerella anche per la squadra diche in questi anni ha fatto passi da gigante facendo crescere giovani di talento che competono a livello nazionale e internazionale. Il ...Indice dei contenuti Calzature nuove che fanno rumore 3 rimedi per le scarpe nuove che cigolano sul pavimento e fanno rumore Le scarpe daCalzature nuove che fanno rumore Le ...L’ex presidente dei Ragni di Lecco ha ritirato il premio nell’ambito del Frasassi Climbing Festival nelle Marche ...In tantissimi, venerdì sera, per la tradizionale Serata in Maglione Rosso. Un viaggio sulle montagne di tutto il mondo con i Ragni di Lecco.