Apple CarPlay wireless su qualsiasi auto spendendo pochissimo: ecco il nuovo gadget must have da auto (Di sabato 10 settembre 2022) Carlinkit 3.0 è il nuovo adattatore economico in grado di rendere wireless la connessione tra iPhone e CarPlay di Apple, fungendo da antenna intermediaria all'interno dei nostri autoveicoli, in offerta al prezzo di 80,00 Euro per un periodo limitato. Scopriamo tutti i dettagli. Il Carlinkit 3.0 per CarPlay di Apple – ComputerMagazine.itLa modalità di connessione via cavo tra iPhone e autoveicolo è spesso l'unica soluzione possibile per sincronizzare lo smartphone al sistema di navigazione CarPlay di Apple mentre siamo alla guida. E per tutti coloro che patiscono nel ritrovarsi spesso il cavo attorcigliato tra braccia, mani, cambio, volante e freno a mano, torna senz'altro assai comoda ...

