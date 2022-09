Antognoni | viola e solitario Intervista all' ex bandiera della Fiorentina

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 10 settembre 2022) Mio padre gestiva un bar a Perugia, che era anche la sede di un Milan club e io stravedevo per Gianni Rivera. La prima partita che ho visto dal vivo è stata un Bologna-Milan del 1966”. Giancarlo, rossonero alla nascita eper destino, racconta una storia, dove il protagonista conquista il successo e la gloria, ma non taglia mai il traguardopace. “Come accade nella favole cavalleresche, mi hanno messo addosso una maglia, che aveva un colore diverso da quella del Milan. Ilmi è entrato nell’anima e ci è rimasto per sempre. La prima volta in Serie A avevo diciotto anni. Tre giorni prima Nils Liedholm, che all’epoca allenava la, mi aveva detto che a Verona sarebbe toccato a me. L’esordio nel campionato non solo non si scorda mai, ma è per sempre come se fosse ...