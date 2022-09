Anticipazioni Sei Sorelle, Puntate Spagnole: Il Nuovo Amore di Celia! (Di sabato 10 settembre 2022) Anticipazioni Sei Sorelle, Puntate Spagnole: dopo aver dimenticato, con grande fatica, l’Amore per Petra, Celia incontra Aurora durante un ricovero e si innamora follemente di lei… Sei Sorelle va in onda da ormai qualche mese su Rai 1 ed anche i telespettatori italiani hanno avuto modo di assistere agli inizi della storia d’Amore tra Celia e Petra. La Silva ha faticato ad accettare di essersi innamorata di una donna, ma alla fine non ha più avuto modo di combattere contro i suoi sentimenti. Nelle Puntate Spagnole, però, una nuova ragazza entrerà nel cuore di Celia ma purtroppo la storia d’Amore non avrà un lieto fine. Anticipazioni Sei Sorelle, Puntate ... Leggi su uominiedonnenews (Di sabato 10 settembre 2022)Sei: dopo aver dimenticato, con grande fatica, l’per Petra, Celia incontra Aurora durante un ricovero e si innamora follemente di lei… Seiva in onda da ormai qualche mese su Rai 1 ed anche i telespettatori italiani hanno avuto modo di assistere agli inizi della storia d’tra Celia e Petra. La Silva ha faticato ad accettare di essersi innamorata di una donna, ma alla fine non ha più avuto modo di combattere contro i suoi sentimenti. Nelle, però, una nuova ragazza entrerà nel cuore di Celia ma purtroppo la storia d’non avrà un lieto fine.Sei...

