Anna Pettinelli fuori da Amici | cosa è successo con Maria De Filippi

QuotidianPost : Amici, Anna Pettinelli e l’addio al talent: “Ora parlo io” - Rosa026820551 : VLADIMIR E ANNA PETTINELLI DATE SPAZIO AI GIOVANI PERCHÉ LAVORANDO SI CRESCE PER POTER DIVENTARE IMPORTANTI… - Rosa026820551 : VLADIMIR E ANNA PETTINELLI ANDATE A QUEL PAESE NOI SIAMO 50 PERSONE ALEX BELLI E DELIA DURAN PERCHÉ S… - DonnaGlamour : Anna Pettinelli senza filtri su Re Carlo: il duro commento - Novella_2000 : Anna Pettinelli conferma l'addio ad Amici e racconta tutta la verità sui rapporti con Maria De Filippi -

Inizialmente molti avevano parlato di una rottura tra le due conduttrici maspiega che non è ... Non date retta ai rumors, è davvero tutto a posto', laha poi aggiunto che la sua ...Anche alcuni volti noti del mondo dello spettacolo comee Vladimir Luxuria hanno attaccato Alex Belli. L'ex gieffino si è però difeso ai nostri microfoni: 'Ho un grande rispetto per ...Anna Pettinelli fuori da Amici. La conduttrice radiofonica ha ufficializzato la sua assenza dal programma di Maria De Filippi nel quale è stata insegnante negli ultimi anni. Al ...Anna Pettinelli spiega in un'intervista perchè ha lasciato Amici: "Ora vi spiego la mia scelta: nessuna lite con Maria..." ...