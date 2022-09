Angelica Benevieri commenta il video sull’abilismo | la toppa è peggio del buco

Leggi su blogtivvu

(Di sabato 10 settembre 2022), dopo la polemica social per via dell’agghiacciantedi TikTok dove fa del chiaro abilismo, ha deciso di far “sparire” la clip incriminata mentre Manuel Bortuzzo ha risposto con un bel dito medio a favore di pubblico.reagisce al: ecco il commento Ma non è finita qui. La tiktoker,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.