Angela Caloisi, l’influencer che ha perso l’anello nel canale a Venezia (Di sabato 10 settembre 2022) Ormai da qualche anno sono diverse le influencer, alcune di loro note per la partecipazione a Uomini e donne o al Grande Fratello, che sono invitate alla Mostra del Cinema di Venezia. In tanti giudicano la loro presenza al Lido fuori luogo, visto che in Laguna dovrebbero approdare solo attori, attrici e addetti ai lavori, ma praticamente nessuna di loro rifiuta l’invito che arriva loro da diversi sponsor. Tra queste c’è anche Angela Caloisi, ex corteggiatrice del dating show condotto da Maria De Filippi. La giovane, fidanzata con Paolo Crivellin, è stata protagonista di un fuori programma certamente non positivo, che ha fatto parlare non poco di lei. Vi raccomandiamo... Una delle prime interviste di Chiara Ferragni: ecco com'era l'influencer nel 2013 Nel momento in cui ... Leggi su diredonna (Di sabato 10 settembre 2022) Ormai da qualche anno sono diverse le influencer, alcune di loro note per la partecipazione a Uomini e donne o al Grande Fratello, che sono invitate alla Mostra del Cinema di. In tanti giudicano la loro presenza al Lido fuori luogo, visto che in Laguna dovrebbero approdare solo attori, attrici e addetti ai lavori, ma praticamente nessuna di loro rifiuta l’invito che arriva loro da diversi sponsor. Tra queste c’è anche, ex corteggiatrice del dating show condotto da Maria De Filippi. La giovane, fidanzata con Paolo Crivellin, è stata protagonista di un fuori programma certamente non positivo, che ha fatto parlare non poco di lei. Vi raccomandiamo... Una delle prime interviste di Chiara Ferragni: ecco com'era l'influencer nel 2013 Nel momento in cui ...

trash_italiano : L’influencer ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Angela Caloisi, fa cadere l’anello di diamanti in un canale di… - m63427243 : RT @trash_italiano: L’influencer ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Angela Caloisi, fa cadere l’anello di diamanti in un canale di Ven… - luigi471203055 : RT @trash_italiano: L’influencer ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Angela Caloisi, fa cadere l’anello di diamanti in un canale di Ven… - ErikaMandorlini : RT @trash_italiano: L’influencer ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Angela Caloisi, fa cadere l’anello di diamanti in un canale di Ven… - Masha07561345 : RT @fanpage: Angela Caloisi, influencer ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha perso il suo anello di diamanti nel canale di #Venezia79… -