Ana De Armas: «Blonde mi ha portato dentro il buio di Marilyn Monroe» (Di sabato 10 settembre 2022) L'attrice cubana, protagonista del film di Andrew Dominik in concorso a Venezia, racconta di aver portato sullo schermo la diva, ma anche Norma Jeane: «Ho creato un collegamento con il suo dolore e con il suo trauma. Se non ci concentriamo sulla star del cinema, era una donna come me che mi ha portato in luoghi oscuri di grande vulnerabilità» Leggi su vanityfair (Di sabato 10 settembre 2022) L'attrice cubana, protagonista del film di Andrew Dominik in concorso a Venezia, racconta di aversullo schermo la diva, ma anche Norma Jeane: «Ho creato un collegamento con il suo dolore e con il suo trauma. Se non ci concentriamo sulla star del cinema, era una donna come me che mi hain luoghi oscuri di grande vulnerabilità»

RadioItalia : Nono red carpet di #Venezia79! ?? Red carpet dedicato a “Blonde” di Andrew Dominik con Ana de Armas e Adrien Brody!… - NetflixIT : PRONTI A ENTRARE NELLA NOSTRA ANA DE ARMAS ERA #Venezia79 - VelvetMagIta : Il fascino retrò di #AnadeArmas, #GiuliaDeLellis come #Rapunzel: i beauty look a #Venezia2022 #Velvet #VelvetMag - dottorparanoia : ana de armas se ti serve uno zerbino io sono disponibile - sophicinoo : ana de armas brutta non esco più di casa -