Altro che Mediaset! Clamoroso cambio vita per Barbara D’Urso (Di sabato 10 settembre 2022) Ultimamente Barbara D’Urso ha risposto per le rime a chi le diceva che Mediaset avrebbe voluto concludere la collaborazione con lei e ha spiegato che ben presto sarà in teatro. Ma non finisce qui. A quanto pare il suo sarà un cambio di vita radicale. Scopriamo di che cosa si tratta. Se da sempre siete abituati a vedere la conduttrice napoletana, seduta sulla poltrona degli studi di Canale 5, ora dovrete abituarvi a vederla seduta in tutt’altra location. Barbara-D’Urso-Altranotizia-(Fonte: Google)Mediaset è stata per anni la cornice degli impegni professionali e la seconda casa dell’attrice e presentatrice partenopea ma adesso sta per cambiare tutto. Oltre Mediaset, la novità di Barbara D’Urso Barbara ... Leggi su altranotizia (Di sabato 10 settembre 2022) Ultimamenteha risposto per le rime a chi le diceva che Mediaset avrebbe voluto concludere la collaborazione con lei e ha spiegato che ben presto sarà in teatro. Ma non finisce qui. A quanto pare il suo sarà undiradicale. Scopriamo di che cosa si tratta. Se da sempre siete abituati a vedere la conduttrice napoletana, seduta sulla poltrona degli studi di Canale 5, ora dovrete abituarvi a vederla seduta in tutt’altra location.-Altranotizia-(Fonte: Google)Mediaset è stata per anni la cornice degli impegni professionali e la seconda casa dell’attrice e presentatrice partenopea ma adesso sta per cambiare tutto. Oltre Mediaset, la novità di...

elio_vito : È una destra intollerante ed oscurantista, vogliono vietare persino, come talebani, la messa in onda di un cartone… - GiuseppeConteIT : Direzione Livorno, in una pausa mi sono confrontato con i cittadini sulle priorità del Governo: l'aumento delle spe… - _Nico_Piro_ : #10Settembre Autorità, statura, fiducia secondo l'Ucraina la Merkel non avrebbe queste qualità quindi non può esser… - robertamurgia : RT @EStradini: Conoscono solo questo... il sole cocente ... il ghiaccio d inverno.. gli insetti.. le auto che corrono , le persone cattiva… - sassyagron : RT @MarcoDiMaro: La malafede è dire che Meret ha sbagliato l'uscita su quel retropassaggio di testa SCELLERATO E IMPRECISO DI MARIO RUI. T… -