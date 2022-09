Alpinista ferito gravemente su una ferrata in val Venosta

(Di sabato 10 settembre 2022) Unha riportato gravi ferite a Naturno, in val. L'uomo stava percorrendo la via"Hoachwool", quando è precipitato per alcuni metri. Sul posto sono intervenuti il soccorso ...

ilgoriziano : Colpito da un sasso sui monti a #Sappada, ferito alpinista di #Gorizia. #ilgoriziano ?? Hai qualche segnalazione? R… -

RaiNews

Unha riportato gravi ferite a Naturno, in val Venosta. L'uomo stava percorrendo la via ... la Guardia di finanza e l'elisoccorso Pelikan 3, che ha trasportato ilall'ospedale di ...E' statoad un arto inferiore, procurandosi la doppia frattura del malleolo. Era con altri due compagni di ... Monviso, alpinista ferito da una scarica di pietre Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Un alpinista ha riportato gravi ferite a Naturno, in val Venosta. L'uomo stava percorrendo la via ferrata "Hoachwool", quando è precipitato per alcuni metri. (ANSA) ...