All the Beauty and the Bloodshed | la recensione | l' arte della giustizia

La recensione di All the Beauty and the Bloodshed: Fresco vincitore del Leone d'oro alla Mostra del cinema di Venezia, il documentario parte dalla storia personale dell'artista Nan Goldin per elevarsi a manifesto d'arte e di giustizia contro le dipendenze e la sete di potere della famiglia Sackler. A volte la richiesta di giustizia brucia più di una dipendenza. Ti entra dentro, scivola tra le vene, alimenta le tue giornate e si ripropone costantemente, giorno dopo giorno, ora dopo ora. E non c'è nulla a calmare la sua astinenza; l'unica cosa che conta è adesso vedere i colpevoli pagare, i loro nomi eliminati dalle insegne dei musei, le loro azioni sentenziate con un solo perfetto: colpevoli.

