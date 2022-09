All the beauty and the bloodshed ha vinto il Leone d’Oro alla Mostra del cinema di Venezia 2022. Miglior regia a Luca Guadagnino (Di sabato 10 settembre 2022) Il Leone d’oro della 79esima edizione del Festival di Venezia 2022 è andato a The beauty and the bloodshed, il documentario di Laura Poitras. Ma ci sono premi anche per l’Italia: eccoli tutti. Foto Ansa La giuria, presieduta dall’attrice americana Julianne Moore ha scelto All the beauty and the bloodshed (2022) di Laura Poitras come Leone d’Oro della 79esima Mostra internazionale di arte cinematografica di Venezia 2022. Se la Coppa Volpi a Cate Blanchett era scontata, molto meno il Gran Premio della giuria all’esordiente Alice Diop. Ma ecco tutti i vincitori del Festival di quest’anno, dando appuntamento al 30 agosto dell’anno 2023 con l’edizione numero ... Leggi su amica (Di sabato 10 settembre 2022) Ild’oro della 79esima edizione del Festival diè andato a Theand the, il documentario di Laura Poitras. Ma ci sono premi anche per l’Italia: eccoli tutti. Foto Ansa La giuria, presieduta dall’attrice americana Julianne Moore ha scelto All theand the) di Laura Poitras comed’Oro della 79esimainternazionale di artetografica di. Se la Coppa Volpi a Cate Blanchett era scontata, molto meno il Gran Premio della giuria all’esordiente Alice Diop. Ma ecco tutti i vincitori del Festival di quest’anno, dando appuntamento al 30 agosto dell’anno 2023 con l’edizione numero ...

Confindustria : ??Save the Date | Lunedì #12settembre, presso l’Aula Paolo VI in Città del Vaticano, si terrà un evento straordinari… - RaiNews : Il film, unico documentario del concorso, racconta della fotografa statunitense Nan Goldin e documenta la sua lotta… - team_world : The Snuts, dopo aver aperto il concerto di #LouisTomlinson all'Ippodromo Snai San Siro, vi aspettano il 16 settembr… - ItalyNowadays : Venezia, Leone d'oro a 'All The Beauty and the Bloodshed', d'argento a Guadagnino. Premio speciale della giuria a P… - sequoiatk : @flmvantes JSJSJSJSJ GONNA CHECK ALL THE QRTS -