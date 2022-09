ABonjix : ?? #ShippingNews : Aliscafi #ReggioCalabria - #Messina, nuovo flop. Il secondo bando è andato deserto. - palermo24h : Aliscafi Reggio-Messina, nuovo flop. Il secondo bando e andato deserto -

Gazzetta del Sud - Edizione Reggio Calabria

Anche per la Città metropolitana disarebbe opportuna "un'estensione del servizio", mentre "fondamentale è l'integrazione del servizio con il trasporto pubblico locale". E per la Regione "il ......i vecchi attracchi del porto diCalabria dalla demolizione 'Quello del porto di, ... eventuale collegamento della stazione ferroviaria di Santa Caterina con il terminal degli; ... Aliscafi Reggio-Messina, nuovo flop. Il secondo bando è andato deserto Si tira indietro pure Liberty Lines, la “palla” al Ministero dei Trasporti. Irrisolto il nodo della continuità territoriale. E ora quali prospettiveNoi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...