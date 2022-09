Alessia Pifferi, soldi e regali per la mamma che ha lasciato morire sua figlia Diana | Chi li sta mandando? (Di sabato 10 settembre 2022) Per lei sono scattate le manette lo scorso 21 luglio dopo essere stata ritenuta responsabile della morte di sua figlia, la piccola Diana, che aveva soltanto un anno e mezzo. La vicenda della 37enne Alessia Pifferi – originaria di Crotone, ma residente a Milano in zona Ponte Lambro – ha suscitato grande sconcerto e indignazione sul web. La donna aveva dato alla luce Diana il 29 gennaio 2021, spiegando di non sapere chi fosse il padre della piccola e di aver scoperto la gravidanza solo quando ormai era molto avanzata. Il 14 luglio scorso, dopo aver cambiato il pannolino a Diana e aver lasciato il biberon pieno vicino alla culla, Alessia Pifferi ha abbandonato sua figlia, lasciandola morire di stenti in ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 10 settembre 2022) Per lei sono scattate le manette lo scorso 21 luglio dopo essere stata ritenuta responsabile della morte di sua, la piccola, che aveva soltanto un anno e mezzo. La vicenda della 37enne– originaria di Crotone, ma residente a Milano in zona Ponte Lambro – ha suscitato grande sconcerto e indignazione sul web. La donna aveva dato alla luceil 29 gennaio 2021, spiegando di non sapere chi fosse il padre della piccola e di aver scoperto la gravidanza solo quando ormai era molto avanzata. Il 14 luglio scorso, dopo aver cambiato il pannolino ae averil biberon pieno vicino alla culla,ha abbandonato sua, lasciandoladi stenti in ...

