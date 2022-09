Alba Parietti, il triste ricordo della showgirl: il messaggio è da pelle d’oca (Di sabato 10 settembre 2022) Alba Parietti e il triste ricordo della showgirl, il messaggio è davvero da pelle d’oca: ecco quanto ha dichiarato Il suo carisma, il suo carattere forte e la sua grande professionalità ha fatto di lei un personaggio televisivo di successo: stiamo parlando proprio di lei, la bellissima Alba Parietti. Nel corso della sua carriera ha svolto per anni la professione di opinionista e inizialmente quella di cantante. Oggi ha voluto dedicare un post su Instagram ad una persona che ha lasciato grande vuoto e tristezza nel mondo dopo la sua scomparsa curiosità (foto web)Ha sempre trasmesso grande forza e sicurezza tanto che il suo soprannome è stato La Tigre. ... Leggi su kronic (Di sabato 10 settembre 2022)e il, ilè davvero da: ecco quanto ha dichiarato Il suo carisma, il suo carattere forte e la sua grande professionalità ha fatto di lei un personaggio televisivo di successo: stiamo parlando proprio di lei, la bellissima. Nel corsosua carriera ha svolto per anni la professione di opinionista e inizialmente quella di cantante. Oggi ha voluto dedicare un post su Instagram ad una persona che ha lasciato grande vuoto ezza nel mondo dopo la sua scomparsa curiosità (foto web)Ha sempre trasmesso grande forza e sicurezza tanto che il suo soprannome è stato La Tigre. ...

fedstweets : @MattBest__ @sarbatore_ infatti quando sarò grande, quasi anziana, il mio desiderio è essere come mattox, prego tut… - ca_carrara : Ma che cazzo ne so, per me potrebbe essere anche Alba Parietti #quartogrado - soloversacexme : RT @ProssimiC: Quelli che commentano in modo edgy che a loro non frega nulla della monarchia non capiscono che senza la regina Elisabetta n… - ProssimiC : Quelli che commentano in modo edgy che a loro non frega nulla della monarchia non capiscono che senza la regina Eli… - SailorKomeInes : Alba Parietti (e Imelda Marcos) -